託學童轉交4000元賄選款給阿嬤 補習班負責人被訴

2019-01-30 20:55

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉某幼兒園附設補習班負責人丁姓婦人，涉嫌於去年選舉期間，為了讓某鄉民代表候選人當選，事前請補習班洪姓學童的祖母蘇女將家中4票投給這名候選人，後來更將4000元賄款囑咐洪童帶回家，轉交給他阿嬤。但丁婦否認犯行，辯稱4000元並非賄款，洪童家境不好，是退回部分學費，嘉義地檢署偵查後，不採信丁婦說詞，今天依違反選罷法將她起訴。

58歲丁婦於檢警調偵訊時聲稱，洪童家境不好，他的媽媽交了8000元學費，這個學期洪童和弟弟一起在幼兒園上學，她心想只收一半學費，4000元是囑咐洪童交還給祖母蘇女或家長。

丁婦還說，她不是樁腳，也與蘇女不熟識，洪童弟弟咬字不清晰需矯正，她到洪家談此事時，正好現場談及政治，才順口告訴蘇女，是否能挺這名鄉代候選人，並不是真的拉票。

起訴指出，洪童祖母及父母於警訊時情節相符，而且洪童祖母所涉投票受賄罪嫌部分，另為緩起訴處分，檢方認為丁婦所言為辯解之詞，不足採信。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/