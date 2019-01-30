又見員警清槍誤擊！ 刑事局警備隊員記過

2019-01-30 18:08

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局警備隊王姓警員日前勤務結束後在槍械室要清槍裝備時誤觸板機，不慎擊發勤務用手槍9MM子彈1發，子彈射向槍械室內地板，跳彈反彈卡至槍櫃鐵門內，未造成人員傷亡，目前刑事局督訊科依規定，追究當事人行政責任記過一次處分，並追究直屬主管考核監督不周責任，直屬小隊長、隊長均連帶申誡1次。

刑事局表示，本月26日7時50分許，警備隊王姓警員擔服6至8時槍械室值班勤務，勤務結束前在槍械室執行清槍程序（繳槍退勤），疏忽誤觸扳機。經查王員因重感冒身體不適，以致執行勤務後疏於注意，未依出（退）勤領（繳）槍枝清槍標準作業流程，先歸還子彈及將手指置放於滑套上，遂於還槍時不慎誤擊發子彈，雖未發生人員傷亡，仍顯有行政疏失。

刑事局表示，現依規定追究責任，也要求各單位主管主動關懷同仁身體狀況，並依規定強化槍械領（使）用、維護及管理，尤應注意執勤前與退勤後、裝備保養及常年訓練之槍械領（使）用及清槍的安全，並利用各項集會場合加強宣導及施教，以確保執勤安全及防範意外事件發生。

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