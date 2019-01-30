中國漁船越界捕魚被逮！船上豬肉緊急銷毀 重罰驅離出境

2019-01-30 17:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆海巡隊去年12月18日接獲通報，一艘中國籍漁船於彭佳嶼東北18.2浬處越界捕魚，巡防艇立即出動，將陳姓船長等14名中國籍漁工帶回調查，同時通報動植物防疫檢疫局人員將船上5.72公斤豬肉銷毀，防堵非洲豬瘟疫情。這艘漁船的罰鍰今天匯入國庫，海巡隊員會同基隆市政府人員切割、破壞起網機、網板，沒入漁具、漁網，將船長等人驅離出境。

基隆海巡隊指出，中國籍「閩晉漁05812」號去年12月17日從中國晉江市深滬港出港，隔天就越界捕魚被逮，船上起出1.5噸魚獲，調查更發現，這艘船竟有12次被巡防艇驅離的紀錄，因此重罰240萬元；船上人員攜帶豬肉，為防堵非洲豬瘟，立刻通報動植物防疫檢疫局人員進入船艙消毒，銷毀豬肉。

「閩晉漁05812」號240萬元罰鍰今天上午10點左右確認已經繳入國庫，海巡人員會同基隆市政府執行切割、破壞船上起網機2部、網板3塊，連同漁具、漁網一併沒入，隨即將船上14人連同漁船驅逐出境。

基隆海巡隊說，未來仍將持續結合淡水、澳底海巡隊，「區域聯防」強化北方三島掃蕩，絕不容許中國籍漁船越界。基隆海巡隊也提醒漁民，海上作業若發現不法中國籍漁船，請利用海巡「118」免費報案電話或透過漁業電台反映，基隆海巡隊將立即趕往現場取締，確保漁民權益。

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