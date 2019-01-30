法務部年編億元預算 打造遠端接見系統

2019-01-30 18:02

〔記者吳政峰／台北報導〕我國監獄多在較偏遠的地方，收容人家屬要面會經常得長途跋涉，極度不便，法務部為了體恤年長家屬的辛勞，決定年編億元預算給矯正署，打造遠端接見系統，讓家屬得以透過手機與收容人視訊，免去舟車勞頓的困擾。目前已選定較偏僻的澎湖及台東泰源2間監獄作為試辦單位，下一個預定為金門監獄。

矯正署指出，本計畫名為「智慧科技、獄見幸福」，共有「行動接見系統」、「收容人購物管理系統」、「智慧自營作業系統」等三大類別，其中行動接見與收容人家屬息息相關，除可省去通車辛勞，還可增加面會動機，進而讓收容人感受到更多的關愛，強化家庭支持，有利賦歸社會。

矯正署解釋，年滿65歲或未滿12歲的家屬（直系血親或配偶）可辦理行動接見，只要下載APP並線上預約面會時間，時間一到，透過線上身分辨識系統（如：掃描個人身分證件條碼輔以臉部辨識系統），人別確認無誤後就可進行視訊接見，不須再前往矯正機關；接見資料將會儲存在雲端進行語意分析，作為大數據資料庫運用。

至於購物系統的改善，矯正署指出，這是因為現行收容人的購物程序繁瑣且須透過人工審核，效率低落，建置購物管理系統後，收容人在監購物只要透過指紋辨識，就可在電腦上看到目前的餘額及點選欲購買的物品，系統會自動審核購物品項及每日金額上限，並保存訂單紀錄供查詢，減省戒護人力及提升收容人權益，目前選定台北看守所及基隆監獄試辦。

而為配合政府推行的行動支付「台灣Pay」，矯正署將結合購物網站「矯正機關自營產品展售商城」與「台灣Pay」，預計9月底前可全面導入，達到政府宣示20205行動支付普及率90%目標。

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