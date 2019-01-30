板橋豆花店去年被搶老闆今被打傷 警追查藏鏡人

2019-01-30 18:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間豆花店去年8月底深夜打烊之際，遭3名惡煞闖入搶走老闆名牌錶及背包未得手，海山警分局當時逮獲3嫌，辯稱收錢打人，當時懷疑是家產糾紛引起；無獨有偶，同間店再遭雙煞打傷，林、洪2嫌都辯稱行車糾紛找錯仇家，因去年、今年2案都有藏鏡人未到案，警方懷疑內情不單純，今依傷害罪函送雙煞，擴大追查幕後真兇。

海山警分局偵查隊調查，這起闖入豆花店打傷51歲王姓店主的案件發生在1月14日晚間8時許，3名男子衝入位於板橋中正路216巷內的豆花店，直接圍毆王男，造成他躲避追打時摔傷右膝蓋、右手也挫傷，行兇的3煞一陣拳打腳踢後，搭乘計程車離去。

警方獲報趕抵，發現涉案3煞由一輛轎車載到中正、國光路口下車，再到豆花店犯案，全程戴口罩企圖規避查緝，犯案後各自搭乘計程車逃逸；警方2天後通知23歲林嫌、26歲洪嫌等人到案，2嫌辯稱之前與人發生行車糾紛，當日因認錯人誤打被害人，另一名涉嫌人身份確認中，全案今依傷害罪移送偵辦。

警方調查，王姓被害人去年與家族有房產糾紛，半年內2度遭強盜，毆打，不排除與此有關，目前警方仍持續追捕另名在逃共犯，同時追查幕後教唆者，以釐清案情。

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