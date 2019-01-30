高雄男遭「枕邊人」持刀刺到大出血 拍照上臉書求助

2019-01-30 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市1名男子遭「枕邊人」持刀刺到出血，大量血液沾染床具組，他竟然拍照取證，還將照片貼上臉書社團向廣大網友求助，冷靜程度讓網友們相當傻眼，但他嘆道：「報警根本沒用」。

男子在臉書社團「爆廢公社」雖貼出自己血濺床單的照片，並表示「被俗稱的『枕邊人』捅了一刀」，但卻要網友們不用擔心，「傷口已經痊癒，目前只是在思考如何進行下一步」，他提到自己早已提過家暴保護令，但始終「沒消沒息」，才讓這場悲劇發生。

男子寫道，先前和警方詢問過，或要動用強制力驅離女方，「必須在案發24小時內」才可以，「目前就是急缺一個能讓她遠離的方式」，因女方知道自己的居住地與工作地，只要她一出現「搗亂」，自己就會馬上連絡警方，「警察一走，她馬上回來搗亂」。

網友們對於男子的遭遇表示同情，認為「枕邊人」施暴太過誇張，建議男子可向警方提起傷害告訴，若事證明確對方將受到國家法律制裁，也有網友留言稱「太可怕了吧」、「流血SOP：流血了，先拍照上傳」、「這種人要通報吧！不然那天傷的是別人就上社會版了」。

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