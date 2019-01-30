國道局長臨退贈大禮 國道警設備大升級

2019-01-30 17:53

〔記者曾健銘／新北報導〕國道公路警察局長朱正倫即將在明日退休，但他臨退前仍非常重視國道警員的值勤安危，其任內不僅與同仁積極研擬、添購各項防護裝備，日前還委請廠商研發「升降式LED桿式輔助警示燈」，如今設備完工正式啟用，局長念茲在茲的心意也讓下屬直呼：「揪甘心！」

國道警察局表示，據統計107年度國道總計發生3萬408件事故，造成73人死亡、1768人受傷，一般民眾短暫使用國道，發生事故比例如此高，更別說是國道警察必須24小時在危險的環境下值勤，短短1年3個月期間就有4名警員殉職。

朱正倫希望能增進國道同仁執勤安全，在任期間積極增購各項防護裝備、提升事故現場交維警示設備，在經費未足的情況下，還與各單位商討研擬，依照現有警用車輛警示燈設備，委託廠商研發出「升降式LED桿式輔助警示燈」，目前已有2套設備正式啟用，未來陸續還會完成4套，讓國道警察裝備再升級。

不僅如此，積極爭取危險加成發放、協調警友會幫助國道警員投保意外險等等，朱正倫都趕在退休前極力完成，因此也被下屬封為國道「最暖心局長」。

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