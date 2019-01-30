警方澄清沒吃案 遭盜圖辣模怒轟：說謊！

2019-01-30 17:03

〔記者王捷／台南報導〕台南辣模黃詩芩艷照疑遭到應召業者盜用，又遭警方吃案，警方今天下午連忙澄清，黃女是來「諮詢」，不算報案，也沒有吃案的問題，而盜用者也沒有從事商業行為。黃女得知以後很憤慨，怒罵警方說謊，她說，有向警方強調遭到威脅，警方卻置若罔聞，那天她男友也在旁邊，可以作證。律師洪銘憲也指出，警方得知黃女有被威脅的情況，而恐嚇罪嫌屬於非告訴乃論，警方未主動偵辦有疏失。

台南市警六分局疑似不了解刑案範圍，不曉得黃女遭到恐嚇威脅，也不清楚黃女的照片遭到盜用觸犯著作權法，黃詩芩說，她自己也不曉得可以告什麼，只知道對方不應該用她的照片，如果當時警方有跟她說對方有涉嫌什麼罪嫌，她一定就提告了，警方卻什麼都沒告訴她。

六分局則澄清，黃女是向警方諮詢法律問題，會傳出「吃案」，顯然是雙方認知有誤，而且警方也有建議，可以向App公司申訴，警方當依規定受理各類刑事案件。黃詩芩得知警方說沒有吃案一事相當氣憤，也非常失望，怒批警方在說謊，當天她男友也在陪她一塊去警所，也能作證，而且她有強調自己受到威脅警員卻置若罔聞，在這件事爆發後，有很多女性私訊她，也曾有照片被盜向警方報案遭吃案一事，警方讓她很失望。

律師洪銘憲指出，黃女遭盜圖者威脅要散布圖片，有可能涉嫌恐嚇罪，而恐嚇罪是非告訴乃論罪，無論黃女是否提告、是否成罪警方都應該偵辦，否則有疏失。

相關新聞連結：

遭盜照還挨嗆「報案快還是分享快」 辣模竟被女警吃案

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/