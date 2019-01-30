遭殺害牙醫師之妻 呼籲蔡總統兌現對小燈泡的承諾

2019-01-30 17:02

［記者楊政郡／台中報導］小燈泡被殺害後，蔡英文總統在悼念卡片上寫下「不會讓小燈泡白白犧牲，這個社會破了許多洞，會用盡全力把他們補起來」，同樣遭精障者殺害的王醫師妻子鄒婦，下午與犯罪被害人保護協會台中分會召開記者會，呼籲蔡總統兌現諾言，多一點資源及關懷給精障者家庭及犯罪被害人。

下午的記者會在台中地檢署數位教育中心舉行，犯保主委陳怡成律師，籲請政府多重視精障者的保護，也對犯罪被害人關懷，該會統計3年來全國有54件疑似精障殺人既遂案，其中31件經法院鑑定確屬精障患者，如果社會能妥善保護、治療這些精障者，是不是這31件就可以避免或減少到零！

犯保台中分會前主任林坤賢說，他被王太太感動，整個關懷接觸過程，發現她非常理性且無所求，反而是在關懷這些精障者的議題，從被害人的角度，來看我們社會對精障者保護及照顧的不足，衍生出這麼多無辜犯罪被害人。

鄒婦也提出聲明，她說她先生的案子中，中市衛生所長期追蹤賴嫌，訪視報告說賴嫌近幾年來精神穩定，甚至可出國打工，但案發後法庭上，經專業的精神鑒定報告認為兇嫌長期以來妄想不斷，隨時有再犯可能性，必須監護，這麼大的落差，請問政府該相信社區訪視還是專業醫師的鑑定報告？

鄒婦也提出幾項議題，希望政府能夠重視。一，精障人士的分級照護的判別必需更加專業、謹慎。二，賦予基層訪視人員更多權利與責任，加強訓練讓他們能夠辨識風險。三，對高風險者要由政府接手照顧，保障社區大衆人身安全。四，親屬間有時會產生盲點，讓精神病患延誤治療，應落實精神衛生法保護人制度，给保護人足夠的教育與支持，國家有機制可確保精神病患得到好的照顧。

鄒婦說懇請蔡總統，蘇院長，陳時中部長及立法院委員們，請他們能苦民所苦，猶記2016年3月29日蔡總統在小燈泡受難時曾親手寫下卡片説，「不會讓小燈泡白白犧牲，這個社會破了許多洞，會用盡全力把他們補起來」，懇請兌現承諾，督促修法，讓大家有更安全生活環境。

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