北市婦女會常務理事撞死人 反指騎士違規被警打臉

2019-01-30 16:16

［記者陳恩惠／台北報導］曾任台北市中山區婦女會理事長，現任台北市婦女會常務理事許淑敏，去年7月底上午，駕著媳婦的凌志百萬休旅車到醫院探訪，行經北市鄭州路與塔城街口時，涉嫌闖紅燈撞上綠燈起步並直行的33歲王姓騎士，還將騎士拖行，肇事後迄今遲未與騎士家屬和解、保險理賠等事宜，認為許女犯後無悔意，士林地檢署日前偵結，將許女依過失致死案起訴，至於騎士父親控告殺人罪，檢方予以不起訴處分。

起訴書指出，許女2018年7月31日上午9時20分，駕車沿著北市鄭州路往東區方向行駛，途經鄭州路與塔城街的交岔路口，竟違反號誌管制闖紅燈，正巧騎著機車要拜訪客戶的王姓工程師，由塔城街往南方向停等紅燈後，見綠燈起步直行，卻在鄭州街往東的路口，右側車身遭闖紅燈的許女撞上，王姓騎士人車倒地，當場被捲入車底，送醫急救不治。

檢警調查時，許女直指王姓騎士違規闖紅燈在先，雙方才發生擦撞車禍，還問對方是否已完成筆錄，打算向對方求償，但警方調閱監視器後，告知許女「小姐，是妳闖紅燈撞人家，而且對方已經傷重不治」，許女當時才悻悻然閉嘴。

在警方的道路交通事故現場圖及調查報告中，許女直指死者騎乘機車未減速慢行且行駛在禁行機車道上，認為死者也有肇事責任，警初步清查，死者王姓騎士綠燈起駛遭闖紅燈的許女撞上，撞擊點並非在禁行機車道上，許女違規事證明確，沒有再鑑定的必要；但許女提覆議，台北市交通事件裁決所的行車事故鑑定委員會鑑定意見書，證明車禍肇則是因許女駕車違反號誌管制，死者騎車無肇事因素。

另，王姓騎士父親認為，許女駕車撞上騎車的獨子時，不立即熄火停車，反繼續向前直行，以汽車前輪輾壓倒地的王，還將他從肇事的十字路口繼續往東拖行至鄭州路的轉角處，汽車後輪再直接輾壓王，導致王因顱內出血死亡；許女肇事後，棄被撞倒及輾壓在地的王而不顧，仍行駛汽車，認為有故意殺人之意，但檢方認為無殺人犯意，不起訴。

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