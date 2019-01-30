宛如打保齡球？義交催促快一點 大媽連環撞1人傷

2019-01-30 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區的好市多賣場今天人潮洶湧，開車想到賣場採購的林姓大媽，轉彎時聽到後面義交催促快一點，她一急之下，猛踩油門轉彎，不慎擦撞道路分隔護欄，她更是緊張，猛打方向盤修正方向，卻又踩著油門，汽車先擦撞路旁數輛機車，再把計程車招呼牌撞倒，之後衝入機車停車區，至少撞到10輛機車，宛如打保齡球，1人受輕傷送醫，這位大媽沒喝酒，簽名時仍心有餘悸，雙手猛發抖。

今天下午2時許，好市多賣場擠滿購物人潮，賣場外圍也停滿機車，義交與賣場服務人員，在周圍架設塑膠護欄，隔開進入賣場的車道，方便購物者驅車進入，不料，卻有一輛白色汽車，衝入機車停車格，撞傷1名消費者，駕駛是打扮時髦，年逾60歲的林姓大媽。

這位大媽酒測數據0，簽名時雙手不斷發抖，急著打電話聯繫保險公司，她說，想開車購物，在賣場門前轉彎時，聽到後方有人（指義交或服務人員）催促快一點，她一急之下，轉彎時擦撞護欄，急著要修正方向，卻又誤踩油門，整輛車往前衝，她不是有意惹禍，而是心急又緊張而不慎肇事。

警方見現場有3處撞擊點，研判大媽擦撞護欄後，汽車方向修正過度，先擦撞路旁機車，又撞倒計程車招呼牌，之後，撞入機車停車區，至少10輛機車受波及，全案仍調查中。

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