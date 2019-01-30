台南市阻詐件數6都第一 表揚67名打詐小天使

2019-01-30 15:36

［記者劉婉君／台南報導］台南市去年攔阻民眾被詐騙件數共845件，警察局聯合金融機構及超商攔阻詐騙案件共198件，均居6都第一，台南市長黃偉哲上任後首次主持治安會報，第一件事就是表揚67名打詐小天使，並發表行動警政策略。

黃偉哲今天要求警察局應具備「行動警政」的概念，經常性滾動式檢討並落實處理快速反應，以達成守護大台南的願景。

市警局表示，南市去年11月至12月經金融機構與超商通報，共及時攔阻詐騙案件57件，成功替市民保住922萬元。詐騙手法中，「投資靈骨塔獲利」、「假綁架」等老梗仍反覆上演。

黃偉哲除了頒發獎座及獎金給攔阻有功的超商行員與金融機構行員，並撰寫感謝信函給其總行高層，感謝他們給予疑似遭受詐騙的顧客關懷提問、伸出溫暖的援手，以避免顧客遭受詐騙。

另外，今年的春安工作已於28日晚上10時開始，將持續至2月11日深夜12時止，為期15日，目前計查獲槍械改造工廠1件、販毒集團3件及各類毒品案件9件。

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