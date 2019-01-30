詐團情侶檔 警搜到鉅額贓款瞎扯「我媽是貴婦」

2019-01-30 15:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子與女友受僱當起詐團「掌櫃」，承租不起眼公寓當金庫掩人耳目，警方上週循線上門查緝時，兩人還淡定的看電視卡通，直到警方自行李箱及保險箱起出近兩千萬的鉅額贓款，這對情侶瞎扯一通卻無法自圓其說被送辦，而這也是台中警方最近打詐具體成效中，單起案件查扣的最高金額。

台中市警局連續22天執行「斬手行動」今天公佈打詐成果，共查獲詐欺犯嫌319人、查扣不法所得3694萬元，並與金融機構、超商等業者合作，攔阻詐騙金額達421萬元，不論查獲人數或查扣金額均為全國最高！警局表示，為強化打詐能量，期前多次拜會臺中地檢署爭取支持，除針對集團上、中、下游一網打盡外，更破獲詐騙「金庫」，積極為被騙民眾追回血汗錢，安心過個好年。

期間第五分局上週經由詐騙機房幹部指認，同步到北屯區某不起眼公寓查緝隱匿在此的詐團金庫，此時38歲的簡姓男子及小他9歲的施姓女友絲毫沒有警覺，還在客廳淡定的看電視卡通「飛天小女警」並大方開門讓警方進入，只見滿屋名錶、名牌包，生活奢華，直到警方在行李箱及保險箱起出到鉅額現金，施女先瞎扯幫「貴婦」媽媽保管、簡男則說要「捧現金買房」企圖掩飾。

但因兩人說詞明顯歧異無法自圓其說，簡男最後才坦認擔任詐團「掌櫃」負責保管贓款；警方出動數名人力，花了近1個小時才清點完1800萬元現金，訊後將簡嫌依詐欺罪嫌送辦，聲押獲准。

另為避免民眾金融帳戶遭利用，台中市警局也鎖定「收簿手」加強查緝，1名林姓被害人遭假求職訊息詐騙，將郵局存摺、提款卡寄到西屯區某超商，警方受理後立即埋伏查獲陳姓「收簿手」，陳嫌嚇的語無倫次，表示曾在中國東莞監獄服刑時認識1名李姓男子，受他請託來拿包裹，警方要求出示對話紀錄，又狡辯手機被偷，最後上演一齣「被陷害」的悲情戲碼仍被送辦。

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