牙醫夫遭精障男殺害 妻寫下一封「來不及讀的情書」

一封來不及讀的情書（縮簡版）

─親愛的王先生：你在天上好嗎？

「王先生，早！」一句中氣十足的問候，一個微笑，是我們近30年來最平淡的相處方式。雖然你已遠行天上，但我還是每天早上，對著你帥氣的照片問候一聲，因為我知道你聽得見...。

親愛的王先生─我非常榮幸，嫁你為妻，你為人敦厚善良，孝順父母長輩，待人接物，寬厚仁慈，衆所週知，婚姻中疼愛我這個妻子尊重包容，鼓勵我追求自己的目標，只要是你能力所及，總是會為我辦到，謝謝你願意讓我將老父接至身邊奉養，你的岳父常說：「這個女婿比女兒更好！」 這些年我的身體出了狀況，若不是你悉心照顧，無怨陪伴，或許我早已先行離去，換做是別人，怎可能像你如此重情重義呢？

親愛的王先生─你是我和孩子一輩子的驕傲。你人生的哲學「君子之交淡如水」，在我眼中的你，不與人結怨、不與人爭功，王醫師老三哲學，我總想你不委屈嗎？但告別式時，許多我認識或未曽謀面的好友，對我和孩子的幫助與關心，才知道這就是王醫師的老三哲學！「人生無需在名利中，汲汲營營，只需凡事真誠！」

親愛的王先生─6月份準備去匈牙利參加女兒畢業典禮，我們還有遊遍世界的夢想尚未完成，如今我只能忍住悲痛帶著你的照片，參加女兒畢業典禮。

親愛的王先生─我知道你和我一樣心中無奈，你又何嘗願意離開我們？為了能讓你心無罣礙，跟著菩薩修行，我和孩子強忍悲痛，用歡喜心送你遠行，我還安慰彼此説：「凡事你都是績優生，就連人生功課也修得太好，提早交卷了！」其實我們都清楚彼此，我們都不願去撥動，那痛苦的心弦。

親愛的王先生─這次你遠行無法帶我同行，是我這輩子最大的痛！無論你去那裡總會攜我同行，為了二個孩子尚未成家立業，我必須守著我們辛苦建立的家園，但是我相信：即使你遠在天上也會保佑我身體健康，家裡一切順心！等到我功德圓滿那天，請你務必來接我到你身旁，別讓我在浩瀚的宇宙中，找不到你好嗎？

親愛的王先生─今天是法庭宣判的日子，我和孩子的心情是沈重的，因為不論結果為何，我們都永遠失去你了...。在你盛年之時，卻走得如此莫名，我常暗自垂淚感嘆天道不公，我也揣測你身為醫生，必定會為了救更多生民而挺身而出，這個社會真的破了很多洞。「如果你的犧牲能夠喚醒制度的改變，我和孩子都會以你為榮。」但我人微言輕，我又能做什麼呢？

親愛的王先生─我最最親愛的老公：雖然我們曾承諾要相守白頭，如今卻陰陽二隔，我希望我們在彼此的世界中堅強過自己的日子，希望你儘快走出鬱悶的心情，放下罣礙，專心跟著菩蕯修行。

我相信天地有情，我們必有重逢之時，珍重！

下輩子仍是最愛你的髮妻 泣筆 2019/01/30