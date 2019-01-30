警衝養生館查性交易 嫖客急抓毛巾蔽體

2019-01-30 15:20

〔記者王宣晴／新北報導〕43歲的陳姓泰式養生館老闆涉嫌提供半套性交易服務，警方獲報蒐證多日，昨日持搜索票前往查緝，當場查獲正在進行性交易的38歲的舒姓泰籍女子及黃姓嫖客，警方查扣沾有體液的毛巾，並利用多波域光源在舒女發現精斑反應，當場將3人帶回警局偵辦，訊後依妨害風化罪嫌送辦，舒女則移送專勤隊。

警方調查，去年12月起，新北市三重碧華街某間泰式養生館遭多次檢舉提供性交易服務，警方蒐證多日，終於掌握確切事證，昨日持搜索票前往查緝，優勢警力衝進房內大喝：「不要動！」只見躺在床上的黃姓嫖客連忙用毛巾擋住裸身，舒女則慌張地想奪門而出，當場被警方控制蒐證。

警方發現為了躲避查緝，養生館內裝有監錄系統把風，警方查扣沾有生物跡證的毛巾及性交易所得共2000元，同時利用多波域光源，在舒女手上發現精班反應，罪證確鑿，當場將現場3人逮捕。

警方表示，3人對於犯行坦承不諱，訊後依社維法裁罰舒女及黃姓嫖客，並依妨害風化罪嫌將陳男送辦，舒女也被移送至移民署專勤隊遣返回國。

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