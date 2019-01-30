公開判決書內容！夏林清敗訴 苗博雅：快對被害人撤告

2019-01-30 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕2015年輔大心理系發生性侵案，時任社科院院長、心理系教授夏林清被質疑處理失當，且稱該事件為「情慾流動」，遭輿論激烈撻伐。夏林清自認遭污衊，向台北市社民黨議員苗博雅、受害女學生與朱姓前男友提告，求償1元並登報道歉，而苗柏雅一案已敗訴。苗博雅則盼夏林清莫再濫訴浪費司法資源，對被害人撤告。

苗博雅製作《十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？》影片上傳到臉書，點閱率高達25萬，而夏林清主張，苗博雅未合理查證，卻指控她施壓受害女學生以改變證詞，已侵害其名譽，因此向苗博雅提告，求償1元精神撫慰金，並在臉書專業刊登公開道歉啟事60天，但最後被法院宣判敗訴。

除此案之外，夏林清去年也冷不防對受害女學生以及朱姓前男友提告，原因是夏林清認為朱男的臉書發文是不實指控，導致她名譽受損，而女學生當時曾轉發該文並稱是她「看過且同意」，認為女學生也是共犯，因此也向兩人提告，求償1元並要求登報道歉。

此案於28日開庭，受害女學生透過委任律師表示，事件發生3年後竟還得被師長提告，就像是「已結痂的傷口再次被掀起」，庭訊最後連法官也表示：「對於夏林清想要恢復名譽的目的，不見得是好的」，盼夏林清委任律師回去與夏林清確認是否有提告必要，此案擇期再審。

而苗博雅昨（29）晚於臉書發文，表示已經收到自己遭夏林清提告一案的判決書，判決書內認定，苗博雅的事實陳述經合理查證，且有相當依據得確信為真，且表達屬於就可受公評之事所為之善意評論，無從認定有何違法性可言，侵權行為不成立。苗博雅對法官致謝，也盼夏林清「莫再濫訴浪費司法資源」，「夏友友們也別再騷擾我」。

苗博雅也向夏林清喊話：「更重要的是，趕緊對被害人撤告吧。」

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