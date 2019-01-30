中山警分局7官警涉賄包庇酒店 收押10個月獲交保

2019-01-30 14:45

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山分局中山一派出所官警涉嫌收賄包庇轄區色情酒店案，台北地院經半年密集審理，合議庭認為被告、證人已交互詰問完畢，在押的前所長林崇成7名官警已無勾串之虞，因此裁定林崇成等7人各30萬元至120萬元交保，皆限制出境、出海與住居，並禁止與其他被告和共犯有任何直接、間接的接觸或往來。

中山一派出所警員涉嫌長期按月向「曉」酒店媽媽桑巫蕙玲收受每月4萬元賄款，暗助業者規避查緝，逢年過節賄款加倍，業者在電話中以「土地公」做為警員暗號，並請酒商鮑銘璞擔任中間人。

檢調去年3月發動搜索約談，訊後認有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見林崇成等7人獲准，去年7月起訴移審後，北院續押。7人被收押10個多月，終可回家過年。

合議庭裁定，中山一派出所前所長林崇成100萬交保，巡佐紀炳場40萬、員警侯朝斌120萬、馬國棟70萬、吳翊銘50萬元、顏子恩40萬、陳宏洲30萬元交保。

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