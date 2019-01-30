慶生後性侵女友朋友 男判刑8年5月

2019-01-30 14:44

〔記者王定傳／新北報導〕66歲李姓男子被控得知女友的友人小珍（化名）患有輕度心智障礙，幫她慶生結束後，邀約小珍到他家聊天，卻以小珍血路不順幫忙按摩為由，要求她脫去衣褲性侵得逞，事後還持刀恫稱：「不要接電話，不然妳全家就會有事情」，新北地院審理後依對心智缺陷人犯強制性交判他8年2個月徒刑；另依恐嚇危害安全罪判刑3月，此部份得易科罰金。

檢警調查，去年3月10日，李男與女友以幫小珍慶生為由，邀小珍外出唱歌喝酒，晚間9時許散場後，再邀小珍、女友一起返回他住處聊天，聲稱小珍血路不順，可幫忙按摩，要求她脫去衣褲強行性侵，過程中，小珍母親不斷打電話給遲歸的小珍，李男卻不准她接電話，也不讓她回家。

李男事後還持水果刀對小珍恫嚇：「不要接電話，不然妳全家就會有事情」，扯的是，李男女友就在場，自顧自在一旁滑手機，直到晚間11時許，小珍趁隙撥打電話向母親求助並報案。

李男審理時否認犯行，合議庭調查，小珍偵、審時對遭強制性交基本事實證述一致，作證時曾有哭泣、激動等情緒反應，2人之間無其他仇隙，沒虛構自毀或誣陷之理，加上李男女友目睹男友性侵過程，及小珍胸部、下體採證後有驗到李男DNA等證據，判定有罪。

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