路上撿到行車紀錄器 驚見驚悚車禍過程

2019-01-30 15:37

〔記者許國楨／台中報導〕一名網友日前在路上撿到一個行車紀錄器，查看後竟是一起車禍事故，只見一名機車騎士直接切到內線違規左轉，結果被高速疾駛而至的自小客當場撞飛摔入草叢，網友將畫面PO到臉書社團分享引起「這種轉彎！媽勒要害死誰」等熱議，警方表示，兩造都沒有生命危險，肇責將進一步鑑定釐清。

該名網友昨天在北屯區環中路維修號誌時，意外在草叢中撿到一個行車紀錄器，經檢視後發現，面竟是本月26日在該路段一處加油站對面的車禍影片，他因無法確定事故的處理單位所屬分局，才會將影片分享到臉書社團「爆料公社」，從影片中可看到，一位騎士騎在中線道，於路口前打左轉方向燈後突然直接跨線道左轉，而行駛在內線道的駕駛也因反應不及，迎面將機車騎士撞飛。

眼尖網友看到行車紀錄器左下角有個顯示器，上面有「120」的數字，懷疑車子時速達120公里超速，影片曝光引起熱議，「 我感覺只有7-80 快樂錶」、「這種轉彎！媽勒要害死誰」、「這種情況就算時速50也是撞啦」、「明顯是超速了，只是剛好遇上不看路的」。

警方指出，這起事故發生在本月26日上午8點45分左右，20歲的張姓男騎士未依規定兩段式左轉，當時行駛內線道的39歲何姓女駕駛反應不及撞上，張男因摔入草叢幸僅四肢多處擦挫傷，反到是何女有氣胸及鼻樑骨折情形，傷勢更嚴重，所幸兩造都沒有生命危險。

至於行車紀錄器應是車禍發生當下從自小客車內噴飛，呼籲民眾撿到行車紀錄器，應就近送到警察機關，否則可能吃上侵佔遺失物官司；而張男因違規左轉可開罰600元，另何女是否超速將進一步鑑定釐清肇責。

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