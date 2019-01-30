心靈狼師騙「開脈輪」滴蠟油性侵 判賠120萬

2019-01-30 14:37

〔記者王定傳／新北報導〕廚師吳東融以「心靈導師」為幌子，謊稱「開脈輪」可提升能量等理由，騙女學員口交、性侵，甚至用蠟油滴抹私處，5名女學員提告，法院已依強制性交及猥褻罪判他6年徒刑確定；2名被害者提出150萬元求償，新北地院審理後判吳賠償2女合計120萬元。

檢警調查，2016年11月13日，自稱是明樂文創公司負責人兼講師的吳男，以「金錢能量工作坊」名義，邀10多名男、女學員到摩鐵進行活動課程，讓他們喝調酒、一同唱歌跳舞放鬆心防，再進行敲缽、佈陣等儀式，佯稱可調整能量。

據了解，部分學員察覺有異先行離去，吳男為鞏固信仰，對留下的學員說：「現在才要給你們更高能量的儀式」。

吳男隨後選定正妹女學員A女，要求她到旁邊小房間進行「開脈輪」儀式，拿蠟油滴抹她私處，不顧A女正值經期，宣稱：「女生月經來代表是最有能量的時候」指侵得逞，還要借此感受「宇宙能量、宇宙的愛」，再以「滋陰補陽」為由性侵得逞。

據了解，A女當時覺得這就是儀式，期待「開脈輪」後「人生變得更好、比較快樂」，並未起疑。

吳男命A女先在房間休息，要另名宣稱沒感受到能量的女學員B女，到廁所「開脈輪」，要求她拿蠟油自抹、倒入下體，再以操作不當為由，伸手猥褻下體。

當日中午結束後，吳男見A女好騙，以要借放法器為由跑到她住處指侵，並要她口交取悅「師父」。

同年11月15日，吳男另約4名女學員在北市和逸旅館台北忠孝館辦「金錢能量，滿月」活動，並對其中3女指侵，3女事後報案，刑事部分，法院已判吳6年徒刑，A、B女提合計150萬求償，吳喊窮說：「有意願賠償，但金額太高沒辦法」。

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