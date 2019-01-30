年關近 詐騙手法翻新騙工程小包商

2019-01-30 13:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕看準年關將近，許多學校多利用學期末裝修，有詐騙集團假冒花蓮國立東華大學行政人員佯稱有工程標案，要求廠商先匯20多萬元押金，廠商喜孜孜接獲標案，匯錢後音訊全無，才驚覺受騙報警，警方循線將5名車手逮捕到案，也呼籲民眾應向校方多查證，而警方也加強重要節日安全維護工作。

花蓮縣警察局刑事警察大隊指出，去年11月吉安鄉有名裝潢工向警方報案，稱接獲自稱東華學務處人員，指稱要外包「學生宿舍油漆及床架工程」，要求包商先匯款新臺幣20多萬元作為預先備料款項，被害人不疑有他匯款後對方音訊全無，撥打電話向校方求證才知一切都是假的。

花蓮縣警局組成專案小組配合警政署「斬手專案」，運用大數據進行相關分析，經層層抽絲剝繭，過濾數百筆影像資料，鎖定特定5名特定對象後，1月起兵分多路前往台南、台中、新北及高雄等地，循線將5名年輕男子到案，其中2人還是未成年。

少年供稱，為了躲避警方查緝還在外租屋，領完贓款後，每次約定「交款」地點不是偏遠郊區就是鄉間小路，有時候還會迷路。員警搖頭說，這些車手年紀輕輕，為貪圖豐厚報酬，工作輕鬆簡單，遂挺而走險，成為詐欺集團的取款車手。

警方查扣不法所得20餘萬元，昨依詐欺等罪嫌移送法辦，東華大學校方也呼籲，近期屢傳有不肖人士以工程施作為由，冒用校方名義進行詐騙，已有數起民眾遭受損失，呼籲民眾及教職員生親友接獲要求匯款電話，務必先向學校相關單位查證，以免遭受詐騙蒙受損失。

花蓮縣警察局指出，加強重要節日安全維護工作即日起展開至2月11日止，為期15天， 今年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢、迅速回應民眾需求，展現警察維護治安決心、整頓交通盡心及服務民眾同理心，希望營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過個順遂、如意的春節假期。

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