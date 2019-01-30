婦人在丈夫、兒子面前墜崖亡 原來是3人合謀詐保3千萬

2019-01-30 13:47

〔記者楊國文／台北報導〕婦人葉治萍前年為償還債務和讓唸大學次子生活無虞，竟夥同第二任丈夫陳政賢策劃「假墜崖，真詐保」的加工自殺詐保3400萬元案，由葉婦假裝自拍墜崖，卻在陳政賢、唸大學的次子陳俊宏面前，自台7線跳下16公尺高的邊坡死亡，高等法院今維持一審見解，依幫助自殺、詐欺取財未遂罪，判陳政賢3年徒刑、次子陳俊宏1年6月、陳政賢胞姊陳慧齡1年2月；可上訴。

死者葉婦疑因投資股票失利、向地下錢莊借錢之故，曾在工作期間盜領2336萬元，她雖然領取去世丈夫意外死亡的保險金1124萬後，仍負債逾千萬元。

葉婦為償還債務、清償她和前夫生下的長子欠債、及讓唸大學的次子陳俊宏日後生活無虞，竟與同居人陳政賢（47歲）在2016年12月登記結婚，婚後，葉婦先後向3家保險公司投保多達3400萬元意外險，受益人是陳政賢。隔年初，葉婦、陳男並2度前往大溪地區的台七線會勘，意圖製造意外死亡假象向保險公司詐保。

2017年4月24日上午，葉婦3人開車到台七線7.5公里處，葉女下車後先以手機自拍相片數張，隨後在陳男和次子陳俊宏面前躍下邊坡自殺，陳政賢見葉婦自殺計劃完成，遂報警處理，謊稱太太係因暈車身體不適、下車休息，見風景優美坐在護欄自拍，意外滑落邊坡致死。

事後，陳政賢、陳俊宏立即向多家保險公司申請鉅額理賠，經檢警及時查悉阻止，始未得逞。陳政賢胞姊陳慧齡得知葉治萍自殺死亡後，為配合胞弟詐領保險金，竟涉嫌偽造死者在職證明。

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