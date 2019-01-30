不倫戀被抓包 男子向正宫認錯招供出軌82次

2019-01-30 13:57

〔記者黃建華／高雄報導〕真是賠了夫人又折兵！高雄一名王姓女子離婚後結識有家室的男子「阿文」（化名），發展不倫之戀，甚至產下1女，未料，2人攜女逛街被「正宫」李女發現，逼問下，阿文向老婆認錯換取原諒，招供前後和王女發生82次性關係，李女怒告「小三」王女妨害婚姻，高雄地院一審依相姦罪，共82罪，判應執行10月，如易科罰金需繳30萬元才能免去牢獄之災。可上訴。

判決指出，離婚的王姓女子明知男子阿文（業經其配偶李女撤告，另由檢察官為不起訴處分）是有配偶之人，竟於2014年7月間起至2018年3月間止，先後在王女租屋等處發生82次性關係，進而懷孕產下1女。

去年3月間，阿文的老婆李女無意間在美術館一帶目擊老公竟和王女帶1名幼童外出用餐，暗中尾隨，發現老公和王女用完餐竟返回美術東六街一棟大樓，經向老公阿文追問，阿文才坦承和王女有染。

李女怒告老公和王女涉嫌妨害婚姻，但老公認罪，招供前後和王女發生82次性關係，獲老婆原諒撤告，高雄地院審理，王女亦坦承犯行，據此以82件通姦罪，判應執行有期徒刑10個月，但審酌她有1個1歲多的女兒要養，諭知如易科罰金需繳30萬元。全案可上訴。

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