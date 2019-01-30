搖晃兒子致死、又勒斃女兒 狠心父母被依殺人罪起訴

2019-01-30 13:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一對黃姓夫妻疑因家庭經濟壓力大，前年2月因不當安撫2個月大的兒子，致兒子因搖晃症傷害而死，去年10月又因不到3個月大的女兒哭鬧不止，用毛巾勒住其頸部、衣架敲打其頭部，發現其已無生命跡象才送醫，但為時已晚，嘉義地檢署今天罕見依殺人罪等罪將兩人提起公訴，並建請法院依「兒少福利與權益保障法」從重量刑。

承辦檢察官陳靜慧批黃姓夫妻為人父母，未盡其照護義務，反恣意對年僅2、3月大的嬰孩施以暴力行為，對生命價值之輕蔑態度，實非可取。

法醫石台平在案件發生後，解剖男嬰及女嬰，發現男嬰係因嬰兒搖晃症候群致死，女嬰出生時體重為2620公克，死亡時僅為2700公克（年齡2個月又23天），體重嚴重不足，受有忽略型虐待，且有銳器及鈍力之外傷，生前受到暴力及忽略型虐待。

黃父（33歲）在偵查庭上坦承，為安撫男嬰，不當施力致其頭部曾撞擊到浴室的金屬門，但未對男嬰施暴，並否認拿鈍器毆打女嬰，也未見過其妻對女嬰施暴。

黃妻（22歲）供稱，曾於女嬰滿月後，見丈夫以衣架毆打女嬰，並以毛巾勒住女嬰達2至3次，也坦承未適量給予女嬰營養照顧，否認未適當照料男嬰。

檢方起訴指出，黃妻於丈夫對女嬰施暴時皆在場，卻未盡其照護責任，未能阻止丈夫，且未給予女嬰足夠飲食，未按時定量餵奶，致女嬰重大發育不良，受有飢餓及營養不良症狀。黃姓夫妻目前在押。

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