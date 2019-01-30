產婦大出血致死 醫師、護理師挨告獲不起訴

2019-01-30 13:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕越南籍阮姓產婦去年3月8日在桃園市一所婦產科診所生產後，因子宮收縮不良、產後大出血致死，產婦家人怒告婦產科診所的蔣姓醫師、吳姓護理師業務過失致死，桃園地檢署今天偵結，認為醫師與護理師並未延誤產婦就醫，已予他們不起訴處分。

阮姓產婦去年3月8日在婦產科診所順利產下胎兒後，就在診所的恢復室內休息，因她的會陰部位持續滲血，吳姓護理師發現後，就通知蔣姓醫師前來查看。

蔣姓醫師給予阮姓產婦子宮環形按摩、靜脈注射點滴、施打子宮肌肉收縮針，以及舌下與肛門塞收縮藥，要幫助她止血卻無效，才緊急轉送到林口長庚紀念醫院急救，但阮姓產婦仍因子宮收縮不良、產後大出血導致低血容性休克，回天乏術。

檢方說，蔣姓醫師、吳姓護理師發現阮姓產婦持續出血，先進行多項治療，但他們發現治療效果不彰後，就立刻決定要將阮姓產婦送往大醫院，難以認定他們有延誤阮姓產婦就醫等過失，因他們罪嫌不足，已予他們涉嫌業務過失致死案件不起訴處分。

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