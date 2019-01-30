「湖北幫」藉醫美來台賣拼裝哀鳳手機 每月狂撈200萬

2019-01-30 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕中國拼裝手機襲台！警方宣佈破獲一個橫跨兩岸的仿冒手機集團，起出侵權市值超過1千萬元的3千多件仿品，查出該集團在中國用山寨零件拼裝出哀鳳與三星手機大量出貨到台灣，除透過實體店面及網路平台以二手機、展示機等名義低於市價販售，還派遣幾乎清一色來自中國湖北的幹部接續以醫療美容名義申請來台掌控營運，每月狂撈200萬元，訊後依違反商標法送辦。

保二總隊刑警大隊偵二隊日前接獲檢舉，桃園市一間實體店面標榜販售iPhone與三星廠牌的二手機、展示機、福利機，以低於市場價格一成以上約2000元至5000元價格吸引買家上門購買，並透過露天與蝦皮網站拍賣販售周邊3C商品，深入追查發現，該業者售出手機故障率極高，可能使用仿冒零件，導致消費者誤購後不僅故障率高，手機甚至可能完全無法開啟。

警方蒐證齊全後日前上門查緝，發現業者門市兼倉庫的承租民宅內堆滿iPhone與三星手機，以及耳機、充電線、無線充電盤等配件共計3847件，經原廠鑑定後都是偽品，侵權市值千萬元，另帶回涉案中國籍22歲李姓男子，以及3名受僱當店員協助手機銷售面交及網路下單商品出貨的台籍女子。

偵二隊長林志明指出，經清查當場查扣的帳冊，發現自去年5月至今每月狂撈200萬元，135支iPhone與44支三星手機經鑑定比對，除了原廠開機晶片外，其餘都是山寨零件，甚至會用i5的晶片裝到i6上，讓消費者購買使用後，很短時間內就會出現問題，且不法業者幕後疑為中國老闆以集團方式運作，以合法掩護非法，利用醫療美容名義，每次派一人來台當幹部停留15日輪流接替掌控營運。

李男警訊中辯稱，「都是湖北幫的」，是接受湖北同鄉的聘請以每月1萬2千元台幣以健檢名義來台後，剩餘時間都從事手機網拍與維修工作，來台第14天已準備隔天返回中國，沒想到就被抓；其他3名台籍女子則供稱只負責販售不知道手機來源，訊後全案依違反商標法送辦。

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