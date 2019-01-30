BMW醉男發酒瘋 三字經罵警後下跪

2019-01-30 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子今天清晨酒駕，駕駛BMW豪車，在中市南屯區撞上駕駛同廠牌休旅車的林姓女子輕傷，巧合的是，無辜被撞的林女也酒駕，更扯的是，楊男趁著酒意胡鬧，先跑到超商鬧事，對馳抵的員警瘋言瘋語，一下子怒罵三字經，一下子哀求警察饒了他，更離譜的是，突然「土下座」向員警下跪，嘴巴又大聲嚷著「不要打我」，員警失去耐性，將他上手銬帶回警局，依公共危險罪現行犯保護管束，之後移送法辦。

這起荒唐的鬧劇，發生於今天清晨5時許，鬧了約1小時，中市警局四分局大墩派出所接獲路人報案，南屯區大墩路與大墩11街超商有人鬧事，員警馳抵發現，駕駛BMW豪車的楊男（35歲，有公共危險罪前科），於路口處闖紅燈，撞上林姓女子（46歲）駕駛的BMW休旅車，林女受左手骨折等輕傷，酒測濃度0.17毫克，警方先將她送醫，之後再依公共危險罪嫌函送法辦。

扯是的楊男，先跑到超商大吼大叫，路人報警之後，他面對員警，態度不斷轉變，先怒罵警察三字經，員警問他處在何處，他先答覆三字經，又說自己住「市區那邊」，又胡言亂語說，「賭沒代誌（台語）」、「要教訓我潔身自愛嗎？」，之後又嗆聲「叫人抓我啊」、「來啊，想怎麼樣？」、「不然你（警察）揍我」。

員警拿出酒測器，他一度拉扯酒測器，又突然雙手合十，做出拜託的動作，突然向警察下跪，用「土下座」姿勢跪下，嘴巴又高喊「不要打我」，起身之後，又熊抱員警，警方被他鬧得失去耐性，認為他喝醉酒，喝得醉傻了，將他帶回大墩所管束，他又在大墩所胡言亂語，但接受酒測，濃度高達1.16毫克，依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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