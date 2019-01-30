蠢賊偷車還問警方：被抓就不能過年了嗎？

2019-01-30 13:13

［記者許倬勛／桃園報導］桃市31歲姚姓男子住在中壢區，平時以打零工維生，有時接到的工作離家遠時，他便竊取機車代步，近日多來犯下多案件，引起警方注意，30日上午平鎮警方獲報派員埋伏，趁姚某外出時當場逮人。全案訊後依竊盜案件移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，29日晚間接獲民眾報案指出，自己的機車停放在家門口被竊，警方受理報案後立即調閱監視器，最後發現機車停置在中壢區莊敬路邊，警方立即趕赴現場埋伏。

警員埋伏整夜毫無收穫，正準備放棄時，突然看見31歲列管的竊盜慣犯姚姓男子慢慢靠向失竊機車，就當姚男發動機車時，員警見機不可失，立即上前將姚男逮捕。

姚男落網後，頻向警方求饒，稱自己實在沒錢購買機車，才會一直偷機車代步上班，還問員警會不會因此無法過年，讓警方啼笑皆非，警訊後，除將姚男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，並持續清查姚男其他竊盜案件，以釐清案情。

馬上就要過年了，平鎮警方表示，過年期間會加派警力在各社區、巷弄加強防竊，也呼籲民眾不要因為貪圖一時方便，而疏於將機車上鎖或是其他防竊措施，愛車很可能因此成為宵小的下手目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/