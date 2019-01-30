違法看診開過期6年的藥 推拿師被逮辯：沒有賺很多

2019-01-30 13:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣52歲裴姓男子在竹南鎮開設國術館，雖有整復師執照，卻靠著自修醫療知識，及與其他同行交流，就替病患從事針灸、把脈、開立藥方等醫療行為，每次收費300、500元，且他給病患使用的藥品，除自行調配成分不明，許多都已過期5、6年，戕害民眾健康；裴男被警、衛政單位查獲時，還稱「沒有賺很多！」警方依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌偵辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊與苗栗縣政府衛生局，接獲民眾檢舉，指裴男在竹南鎮違反看診，且販賣過期或成分不明的偽劣藥，經警方密切蒐證後，報請苗栗地方檢察署馮美珊檢察官指揮偵辦，昨天將裴男及其妻子查緝到案。

警方調查，裴男為大學畢業，因對醫學有興趣，考取整復師執照，在竹南鎮開設國術館已有7、8年，不僅以推拿替病患進行治療肌肉痠痛、運動傷害，還有看感冒，且替病患進行針灸、把脈、開立藥方等醫療行為，每次看診收費300、500元不等。

警方表示，於裴男的整復館及家中搜索時，發現數千瓶不明藥品，許多都是裴男自行調製成分不明，更有大量過期藥品，有些都已過期5、6年，也發現上百份民眾診療紀錄，記載病症及診療行為，病患多為年長者。

衛生局表示，藥品來源雖為中藥廠，但多數已過期多時，民眾吃下肚，不但無法治病，更容易傷害身體，且裴男不具醫師執照，僅靠著自修醫療知識，及與其他同行交流，便替民眾針灸、開立藥方，容易導致民眾延誤就醫或是用藥錯誤併發其他症狀，戕害縣民健康。

衛生局表示，裴男此行為已涉違反醫師法第28條規定，可處6個月以上5年以下之有期徒刑，得併科新臺幣30萬元至150萬元罰金，全案已由檢警偵辦中；衛生局也配合檢警後續偵辦，如經判決確定，將依醫療法及醫師法做後續行政裁處，另涉藥事法部分依藥事法處辦。

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