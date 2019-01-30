毒害台灣？中國經商失敗 學製毒返台設兩廠

2019-01-30 12:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕憲兵202指揮部等單位，本月23至25日查獲中國經商失利，改學毒品製造的魏姓男子，從去年5月於彰化縣及台中市各設置一座大型製毒廠，並將技術傳授陳姓師父與黃姓助手，從中國購買設備製造K他命設備，包括價格高昂的專業用「反應釜」，專業用的低溫冷卻循環泵等，查獲的成品21公斤與半成品49公斤，以及500多公斤原料，如全數製成K他命，市價可達5000多萬元，足以供應12萬人次吸食，憲兵逮捕劉男等3人，法院裁定羈押。

憲兵202指揮部台北憲兵隊，於去年5月得到製毒線報，蒐證半年餘，會同基隆、新北、彰化等地憲兵隊與警方，於本月23至25日查獲這兩間製毒工廠，查獲的製毒工具相當專業，初步調查顯示，高中學歷45歲的魏男，到中國經商失敗，改為學習製造三級毒品K他命，去年起返國建立製毒工廠，並聘請32歲陳姓男子當「師父」，36歲黃姓男子為助手，從中國等地購入「反映釜」等設備，再將技術轉授陳黃兩人，開始製造K他命毒品，至於有多少毒品流入市面，目前仍調查中。

憲兵查扣的設備、原料與半成品，擺滿半個禮堂，其中不乏專業設備，包括一個要價8萬餘元台幣的「反映釜」，總計共有6個，這6個「反映釜」要價就超過50萬元台幣，另有專業反應爐、攪拌機、低溫冷卻循環泵、循環水式多用真空泵等，所有設備的市價總額仍待統計，憲兵指揮部發現，兩處製毒廠都有能力獨立製造毒品，但原料主要放在彰化縣的廠房，成品與半成品放在台中廠房。

少將指揮官鄭禎祥說，查獲的K他命成品重21公斤，再加上半成品與原料，預估至少會製成40公斤K他命，以每公克1000多元，可吸食3次計算，這些K他命市價達5000多萬元，可供應12萬人次吸食，至於魏男如何於中國學得製毒技術，以及分工程度，還有原料的來源等細節，憲兵還在「溯源」中。

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