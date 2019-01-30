竹市年貨大街照顧馨生人 檢察長率檢察官捧場

2019-01-30 12:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2019竹塹春節嘉年華，多了公益氣息和溫暖！新竹市政府今年舉辦年貨大街活動，延續往年以「竹塹春節嘉年華」的品牌名稱舉辦此次的年貨大街，而今年的年貨大街多了公益氣息和溫暖，為鼓勵「馨生人」勇敢走出傷痛並提供實質幫助，免費提供年貨大街攤位位置支持公益活動，吸引許多民眾捧場。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天起至2月10日，在新竹市年貨大街展售馨生人製作的各式生活手工藝品，不只是有手工皂，精緻的皮製手作小物、水晶串珠、生活藝品等成果，還因應年節推出獅子頭炸物、可樂餅、日式炸豬排等展現協會成員的好手藝，讓馨生人以藝術和美食貼近民眾增加互動。

新竹地檢署檢察長徐錫祥、犯保協會新竹分會主委呂柏鏞及多名檢察官，也都到年貨大街以實際行動支持這項有意義的活動。

承辦今年年貨大街的總經理溫國勝表示，很認同犯保新竹分會的努力及馨生人的學習成果，因此免費提供年貨大街攤位，鼓勵馨生人自立自強，因為他們靠自己的力量走出傷痛、自給自足，更應讓愛的力量散播出去，使社會更溫馨祥和，他也呼籲各界用實際行動踴躍購買力挺馨生人，讓馨生人看到未來與希望。。

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