華南王子被新光公主控妨害秘密判無罪 林委任律師：上訴逾期

2019-01-30 12:37

〔記者楊國文／台北報導〕華南金控副董林知延被妻子、新光人壽副總吳欣盈指控在她座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，一審判林與律師劉宗欣、2名徵信社業者等4人均無罪，上訴後，高等法院今傳訊林等人、兩證人北院女法警開庭，林的律師團主張因判決書收受戮章日期有更改過，檢方逾期上訴，上訴不合法，女法警證稱只負責送達，不清楚戳章日期問題，下次庭訊訂3月13日，將傳書記官作證說明。

林知延、吳欣盈這被視為兩大家族豪門王子、公主的婚姻，因吳女被裝上GPS監控行蹤等問題，鬧得不可開交，高院日前才改為判准兩人離婚，吳女表示期望有小孩，惟恐離婚將使七顆胚胎遭銷毀，而不同意離婚，將上訴三審。

此案源於，林知延和吳欣盈於2011年4月結婚，後來傳出婚變，林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，2013年8月在律師劉宗欣建議後，私下委託2名微該業者跟監，掌握她的行蹤，而徵信業者在林同意下，暗中將GPS裝在吳女平日使用的車輛了解她的行蹤，遭吳女報警處理，吃上妨害秘密官司。

北院去年十一月二日判決認為，GPS不具錄音功能，本案中，吳欣盈被GPS錄到的行程不屬於「不公開活動」，判林等四名被告均無罪。檢方不服，上訴高院。

高院今開庭審理，並傳訊送達判決書的北院沈姓、蕭姓女法警出庭作證。林知延的律師團懷疑，依送達回證等紀錄，檢方判決書送達日是十一月十五日，女法警也於此日送達，但此日期是經過塗改，刻意延後，因此已逾期上訴，乃上訴不合法；兩名女法警則證稱，當天只負責送達判決書，其他問題並不清楚。

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