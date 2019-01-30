對女信徒摸奶、摳下體... 好色乩童都推給「濟公」

2019-01-30 12:27

〔記者黃建華／高雄報導〕曾任民代助理的57歲鍾姓男子以「濟公師父」乩身自居，利用女信眾問六合彩明牌時襲胸，到宜蘭進香夜宿民宿時，半夜還強壓女信眾摸奶、摳下體，犯行曝光後更以濟公附身口吻恐嚇男信眾「再亂會斷腳！」法院審理時，鍾男統統推給「濟公」，辯稱起乩後甚麼事都不記得了，不被法官採信，一審將他依強制猥褻等罪重判4年2月，另涉恐嚇罪則判刑1年，如易科罰金36萬元。鍾男不服上訴二審，近日遭高雄高分院駁回，維持原判。

判決指出，鍾男從2012年起就在高雄市三民區某宮壇以「濟公師父」乩身自居，以濟公降駕上身替人收驚改運、報明牌，更點名10名男女信眾為新、舊「五虎將」在宮壇內擔任義工，卻趁著起乩，女信眾問六合彩明牌時，用手或扇子碰觸女信眾胸部。

前年5月份時，他得知一名女信眾胸部長纖維瘤，竟以處理因果問題為藉口，強壓女信眾，撫摸胸部得逞；同年7月6日，在宮壇內更以濟公降駕口吻，聲稱「幫大家處理無形的東西」，要現場7名女信徒將上衣脫掉只剩內衣；同月11日，前往宜蘭進香夜宿民宿時，他要女信眾陪睡，半夜卻以棉被遮掩強摸一名女信眾胸部與私處，女信眾不敢張揚，將他推開後，拿著棉被跑去和打地鋪男友同睡，並表示不願再去鍾男的宮廟了。

同年8月11日，鍾男再度謊稱要替一名女信眾清除晦氣，強壓她身體，並將手伸入衣褲內撫摸胸部、私處，誆稱「消不好的氣、這是共業要共修」，女信眾極力抗拒時，恰巧手機通訊軟體LINE響起，女信眾趁機向友人求救：「救我...他已經人神不分了！」鐘男猥褻女信眾的事情傳開後，有2名男信眾登門興師問罪，卻遭鍾男以濟公起乩口吻恫嚇「你們再亂..會斷腳」。

全案曝光後，驚動三民警二分局介入調查，並報請檢方偵辦，將鍾男聲押獲准；高雄地院一審時，鍾男將所有犯行都歸給濟公，辯稱自己起乩，甚麼事情都不記得。

法官不採信，認為他以濟公乩身自居，卻利用民眾敬畏鬼神，趁機猥褻，將他依強制猥褻等罪重判4年2月，另涉恐嚇部分則判刑1年，如易科罰金36萬元。

鍾男不服，上訴二審，還是把所有襲胸、摳女信眾下體等犯行都推給「濟公」，並提出「人神分離」之說，但高雄高分院還是不採信，駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

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