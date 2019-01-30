假冒兄長上網留言要「炸掉總統府！」 莽男被訴

2019-01-30 12:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕有多項妨害性自主前科的陳姓男子因與鍾姓胞兄感情不睦，去年9月2日晚間竟跑到基隆市某網咖內，假冒兄長臉書身分，在新北市永和警分局臉書粉絲團「永和警好讚」留言，揚言因對工作不滿，要炸掉總統府，引起警方強烈關注，立刻查辦，隔日逮捕陳男，並移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定陳男涉犯恐嚇公眾、誣告等罪，將他起訴。

檢警調查，28歲陳男因與兄長素有嫌隙，竟跑到網咖以臉書帳號Beho Joho在永和警方粉絲團內留言，並假冒鍾姓兄長身分，佯稱自己是考試進清潔隊的公務員，卻被長官叫去做鳥工作，心生不滿，要炸掉總統府，還留下兄長的電話等相關資料，企圖陷害對方。

警方不敢大意立即組成專案小組沿著留言訊息，約談陳男胞兄到案，才發現陳男涉有重嫌，並依留言IP追查，發現發出訊息的地點位於基隆某家網咖，調閱店內監視器確認陳男身分，案發隔日就將他逮捕到案。陳男到案後，也向檢警坦承就是要嫁禍給兄長，才會犯案。

檢察官偵訊後，認定陳男涉犯恐嚇公眾、誣告等罪，依法將他起訴。

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