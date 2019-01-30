不捨愛人落淚 吸毒男友落網允改過

2019-01-30 12:20

〔記者方志賢／高雄報導〕吳姓女子為社會局關懷對象，社工員探訪時，發現屋內有吸食器，警方獲報查訪，經她同意進屋搜索時，發現桌上有安毒，吳女無法供出毒品來源，頓時痛哭，躲在浴室的男友通緝犯不捨女友落淚，現身並坦承持有毒品，全案依法送辦。

警方調查，28歲吳姓女子（有竊盜前科）育有一子，因生活困頓將孩子交由社會局安置，但因與莊男陷入愛河，同住一屋，平日由吳女外出上班買飯，莊男為躲避警方查緝，皆在屋內吃泡麵或食用罐頭度日。

莊男表示，他因遭通緝中，不敢外出工作，當日他欲施用毒品時，突發現警方上門查訪，來不及將毒品藏匿，只得光著下半身先行躲藏浴室中。

莊男見女友面對警方詢問，仍不願供出他的下落，聽到女友痛哭時，才知女友為他付出許多心力，於是鼓起勇氣面對並表示一定會改過自新，吳女當場痛哭並表示會等著莊男出獄。

警方也在現場查扣安非他命毒品一包（2.16公克）及玻璃球吸食器一支，另莊男也因高雄地檢發佈的毒品通緝，全案依毒品危害防制條例及通緝案移送偵辦。

警方也訓斥莊男，不應辜負女友的期待，毀了彼此的幸福，希冀莊男痛定思痛，並且好好經營未來的人生，不要再碰觸毒品禍害自己及愛人。

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