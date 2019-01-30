績優警遭爆是大麻工廠「金主」 檢聲請延押下午開庭

2019-01-30 12:10

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局中正二分局南海派出所警員林昱伯，涉嫌提供資金給毒販種植大麻，去年12月遭台北地檢署聲押禁見獲准，由於羈押期限將屆滿，但還有事證待釐清，檢方已聲請延押，台北地院預計今天下午開庭。

全案起源於刑事局南部打擊犯罪中心破獲新竹一處大麻工廠，逮捕涉嫌種大麻的林煒智，檢警向上追查，發現林煒智受雇於毒販周漢祥，周更咬出林昱伯是他的合夥人，林昱伯犯行才曝光。

檢警去年12月12日發動搜索，林昱伯被逮後，雖承認與林煒智、周漢祥是朋友，但辯稱種大麻「參與程度不深」，不是金主，因說詞避重就輕，檢方認定他涉嫌重大，有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，林昱伯為警專30期畢業，先後在中正二分局警備隊、南海所等任職，多次參與偵辦毒品、槍砲等案，後來報考偵查佐獲錄取，被逮前5天才調派中正二分局偵查隊服務，目前已遭停職，直屬主管南海所長黃沛元也被調整為非主管職。

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