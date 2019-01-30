逆孫無視保護令砍傷阿公 殺人未遂判刑定讞

2019-01-30 11:59

〔記者張文川／台北報導〕桃園市平鎮區25歲駱姓男子，去年1月向同住的祖父討錢遭拒，竟拿菜刀砍殺祖父的頭部2刀，幸未傷及要害，祖父撿回一命；一審將駱男依殺直系血親尊親屬未遂罪判刑8年，高院二審去年11月考量他已與祖父和解獲得原諒，改輕判6年10月，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，駱男自小父母離異，與祖父母同住隔代教養，長大後因吸食安非他命引發精神疾病，精神狀況不穩定，有多次強制就醫紀錄，他長期對奶奶施暴，法院前年底裁准保護令給祖母。

但無業的駱男卻無視規範，賴在家裡不願搬離，並屢與長輩口角，去年1月他向坐輪椅的祖父要錢未果，還被祖父訓斥，他竟憤而持菜刀猛砍祖父頭部，砍第1刀後菜刀掉了，他還撿起來再砍第2刀，造成祖父頭部8公分撕裂傷及大量出血，外籍看護見狀趁隙跑出去向鄰居求救，所幸祖父送醫救治後無礙。

一審將駱男判刑8年，高院二審去年11月考量駱男主動停手而未遂，案發時駱男因精神疾病而顯著降低行為辨識能力，且二審時駱男已與祖父達成和解，祖父表明願意原諒他，減輕其刑改判6年10月。

案經上訴，最高法院認為二審已調查詳盡，未違誤法令，量刑也已充分說明，上訴沒有理由，駁回上訴，全案定讞。

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