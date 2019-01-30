不滿轎車紅線違停 男竟撿糞便塗車

2019-01-30 11:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名謝姓男子去年11月24日下午，見一輛轎車停放在深澳坑路某巷口禁止停車的位置處，影響出入，氣憤之下竟撿起路旁的糞便，塗在該車擋風玻璃及車門上。許姓車主發現後，報警處理，並對謝男提出毀損告訴。基隆地檢署近日偵結，認為謝男行為並未造成車體損壞或不堪使用，雙方應屬民事損害賠償糾紛，予以謝男不起訴處分。

謝男向檢察官承認，確實有拿路旁撿來的一袋糞便塗抹前擋風玻璃及左側前、後門。

檢察官偵訊後認為，謝男行為並未損壞車子或是讓車子不堪使用，雖然許男必須支付洗車的額外費用，但此部分屬於民事損害賠償糾紛，無積極證據證明謝男有毀損犯行，予以謝男不起訴處分。

律師柯林宏指出，毀損罪構成要件，必須是物體受到損壞或不堪使用，雖然案件中的謝男對車子塗穢物，但只要洗完車之後，車子並未受損，所以並不構成毀損要件。例如有些買賣二手汽車的車商會將收購貼紙貼在外面停放的車上，但因為貼紙取下清理後，並不會造成車子毀損，所以也不會構成毀損罪；但若是刻意破壞車輛，甚至影響車輛使用，就會觸法。

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