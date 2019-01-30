李婉鈺酒後鬧事反控警吃豆腐 挨告妨害名譽不起訴確定

2019-01-30 11:43

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市前議員李婉鈺，去年酒後在前立委張碩文家門外鬧事，見警方前來處理，竟還與員警發生肢體衝突，被依妨害公務等罪起訴。事後李婉鈺多次公開指控警察毆打她、吃她豆腐，警員王重羲為此另告她妨害名譽，但台北地檢署認為罪嫌不足，將她不起訴；高檢署駁回再議後，不起訴確定。

李婉鈺去牛11月28日喝醉，深夜跑到張碩文家門外安電鈴、拍鐵門，鄰居不堪其擾報警，王員等人到場勸阻時，李婉鈺竟掌摑鄰居和員警，還伸手搶員警密錄器，怒嗆「你囂張甚麼」。李婉鈺後來遭依妨害公務、強制未遂罪起訴，求刑11月，建請法院不要給予緩刑，全案仍在台北地院審理中。

案發後不久，李婉鈺接受媒體採訪，雖為酒後鬧事道歉，但又反控員警當下毆打她、吃她豆腐，法院開庭時，她也一再強調是員警當天的態度及處理方式讓她感到不舒服，情緒才會失控，王員不滿她被汙衊，另告妨害名譽。

不過，因李婉鈺受訪時並未對員警指名道姓，且當天雙方確實有肢體上衝突，李婉鈺對於事發細節認知可能有所差異，無法證明她是惡意誹謗，遂依罪證不足處分不起訴。

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