精障男刺死台中牙醫師 法官判無期徒刑、監護5年

2019-01-30 11:40

［記者楊政郡／台中報導］去年台中市麗緻牙醫師王冠中遭賴姓精障人士殺害，兩護士一重一輕傷案，台中地院30日上午宣判賴男無期徒刑，並在刑後監護5年，王妻按捺激動的心情，理性的說雖然與他們預期不符，還是要感謝法官給予她先生公道，她相信精障殺人事件不會是最後一件，值得外界更加重視。

台中地院上午宣判，判處賴男無期徒刑、褫奪公權終身，及執行後或赦免後入適當場所監護5年。王妻說，雖然判決不如她們期待，要感謝這段期間外界及媒體的關心，還有法官給予她先生一個公道，王妻雖然心情激動，但非常理姓提出精障暴力問題，她先生不會是最後一位精障暴力下犧牲者，希望社會大眾一起關心這個議題，而媒體問到這段期間賴家是否有表示關心，據悉案發後與賴家完全失去聯繫，讓他們更能體認精障被害人的痛苦。

賴男在法庭審理期間，法官要求是否對被害人道歉，他不對家屬道歉，而是說「死後到地下再向醫師道歉」，讓被害家屬一臉茫然。

據法院調查，被告賴男（33歲）患有思覺失調等精神疾病，曾在維新醫院有10年就診紀錄，2015年8月後自認好轉而未繼續就診，其妹妹自幼活潑外向、人緣佳，使其相對無表現，兄妹因此感情疏離，又認為妹妹不孝、對他不敬，長期積怨，經常到妹妹上班的麗緻牙醫診所找她要錢及找麻煩。

2018年5月24日上午賴某父親電話告知妹妹，賴某帶刀到診所要找她，妹妹告知王醫師，王醫師讓妹妹先到3樓躲藏，由他們來協助應付。

不料，下午2時許賴嫌出現在櫃台，羅姓護士在櫃台應付，騙他妹妹沒來上班，賴嫌聽到反而不高興，對羅女說「有東西要拿給她，你可不可以幫我拿給她」，說時遲那時快，賴嫌從包包拿出折疊刀刺向羅女頸部，羅女閃躲仍劃出2公分撕裂傷，賴嫌持續追緝對羅女攻擊，羅女以摺疊椅極力防衛。

而櫃台劇烈衝突及羅女慘叫聲，診間內翁姓護士、王醫師衝出來查看，賴嫌正在診間門口，翁女迎面而來，賴嫌朝其右胸刺入，王醫師隨後趕到，也毫無防備被刺多刀，王醫師退到Ｘ光室前，以小推車阻隔攻擊，仍被賴嫌折疊刀直接刺入頸部，導致極大量出血，傷及氣管及靜脈，走沒幾步因大量失血休克失去意識，倒臥地面血泊中。

賴嫌殺不過癮，竟又回到櫃台內朝翁女頸部刺殺多次，導致翁女氣管破裂、呼吸衰竭、合併多處持續出血，所幸救回一命，賴嫌持續找妹妹未果，要離去被樓下民眾喝聲阻擋，數分鐘後員警趕到現場將他制伏。

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