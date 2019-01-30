假網拍、猜猜我是誰、解除分期付款...內政部公布詐騙前3名

2019-01-30 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣詐騙集團在國際惡名昭彰，內政部今日公布2018年3大詐騙手法，「假網拍」詐騙高居第一，台灣民眾最常因此上當受騙；竄升至第二名詐騙手法為隨機撥號假冒親友借錢的「猜猜我是誰」；過去幾乎每年都是榜首的「解除分期付款」詐騙手法，去年降至第三名。

內政部表示，躍居國人最常被騙的第一名是「假網拍」，民眾網路購物付款後，未收到貨或收到假貨，其次是假冒親朋好友跟你借錢的「猜猜我是誰」；內政部提醒民眾，遇到疑似詐騙事件，應保持冷靜小心查證，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命財產安全。

內政部統計，去年居冠的「假網拍」詐騙案件數，占整體詐騙手法27.9%，主要是網路購物已成趨勢，詐騙手法不斷創新，讓民眾防不勝防，從最初「加LINE私下交易享優惠」，吸引民眾選擇私下交易購買更低價商品，但民眾匯款後會遭詐騙集團已讀不回或封鎖。

內政部舉例，臉書廣告中以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等字眼，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓不知情消費者大呼被騙；內政部呼籲，消費者網購應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。

內政部提及，「猜猜我是誰」詐騙手法是突然接到許久沒連絡的親友，要找自己借錢應急，因不好意思推辭，好心幫忙卻被詐騙集團利用，占去年詐騙案件12.7%。為有效防堵有人冒充你的親友，內政部建議，今年過年期間不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」。

內政部說明，「防詐密碼」可以用「兒子最喜歡吃的一道年菜」、「今年全家預計去哪裡旅遊」，若有接到親友打電話來向你借錢，可以反問「防詐密碼」，確認是否真的是自己親人，或者掛掉電話後回撥查證。

至於排名第三名「解除分期付款」，內政部指出，這類詐騙案件數去年只占12.5%，手法為詐騙集團入侵購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM解除分期設定。

內政部表示，公布詐騙排行榜前三名，是希望國人謹慎防範，享受網路交易與智慧型手機方便之餘，應加強自身防詐意識，相關詐騙手法可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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