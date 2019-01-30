砍死女友謊稱殉情！醋男下跪道歉 無期改判15年

2019-01-30 11:29

〔記者楊國文／台北報導〕45歲男子李國琳懷疑50歲陳姓女友另結新歡，持菜刀砍死她後自刎，謊稱殉情，一審以他抄佛經、道歉，依殺人罪判無期徒刑，高等法院審理認為，李當庭向被害家屬下跪、主動打給警消救援女友，加上賠償家屬，其犯後態度良好，良心未泯滅，今改判15年徒刑，可上訴。

在押的李國琳聆判後，情緒略顯激動，連續向高院合議庭行三鞠躬，重覆說「謝謝」。

高院改判的4個理由指出，李男在一審否認犯行，高院審理時坦承，並向家屬下跪；犯案前，李男因見到女友陳女和前男友一同在公園，醋勁大發，請求她返家，因她不同意，盛怒下掌摑陳女，經在場人士、民眾攔阻，李被迫當場向陳女下跪，受到羞辱刺激；李男雖不符合自首要件，但行兇前已打包行李，隨時可逃匿，卻打電話通知警消到場，試圖搶救陳女，可見良心未泯滅；事後託家屬領出其積蓄20萬元，已盡力賠償家屬。

判決指出，李男酒後常與陳女起口角，並曾毆打她，又懷疑陳女有交往對象，談判分手，時常有爭執。去年3月17日凌晨2時許，李男撞見女友在公園內與前男友喝酒，要女友回家遭拒，氣得當場上前打她耳光，隨後返回同居處，企圖開瓦斯自殺，被陳女父親制止。

之後，李男把女友的衣服全部剪破，一見陳女返家，質問「為何喝到三更半夜才回來？是不是不要我了？是不是背叛我？有沒有對不起我？」等，並發狂持水果刀砍頸，連陳女的土狗也被砍傷，下手兇狠，把水果刀都砍斷。

李男仍未停手，殺紅了眼，換拿菜刀持續朝女友頸部、頭部劈砍，見女友倒臥血泊，便拿菜刀自殘，並撥打119謊稱兩人殉情。

李男在偵查時辯稱，當時遭土狗攻擊，不慎誤傷女友，審理時仍堅持這套說法。一審認為，李男持鋒利的水果刀及菜刀朝陳女重要部位砍殺，攻擊頸部多達3次，且下手凶狠，有殺人犯意，不宜輕縱，但考量李男曾表示希望向被害者上香、道歉，在監時有抄佛經，有悔意，並非完全泯滅良心，判無期徒刑。

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