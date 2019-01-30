這地方老是有人迷路 高雄「鬼打牆」熱點曝光

2019-01-30 11:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕1月19日傍晚約5點18分，高雄市左營派出所副所長蔡太雄及警員卓珮宸獲報，指半屏山又有人迷路受困，員警趕到登山口，打電話聯繫報案的翁姓夫婦，他們告知已遇到山友陪同下山，沒事了。

這是繼去年12月8日後，僅相隔約1個半月的第二起半屏山迷路案。當時36歲葉姓婦女帶3歲兒子前往，受困1個多小時後獲救，母子倆差點脫水。

警方表示，住三民區的翁姓夫婦當天順著指標及登山階梯往上走，下山時，繞過一顆大石頭之後，走了20分鐘都沒看到其他人，也無指標，眼看就要天黑，擔心受困山區，只好打電話求助，所幸遇到山友協助，否則又要漏夜搜山了。

因為消防隊已派救護車到場待命，等翁姓夫婦下道登山口後，救護員立即檢測兩人的健康狀況，確認無外傷且無異狀，但因為迷路心慌，兩人都略顯疲憊。

左營區半屏山海拔雖然不到200公尺，卻是知名的「鬼打牆」熱點，每年都會發生數起登山客進入無標示牌的蜿蜒小徑而迷路案件，高雄人也難以倖免，且天色愈晚愈找不到出口，就算透過手機聯繫導引也沒用，所幸最後都能在警、消協助下脫困。

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