私設暗管排廢水有害物質嚴重超標 電鍍業者被訴

2019-01-30 11:15

［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區河錩工業公司（電鍍業者），雖然依法取得廢水排放許可證，但在2017年11月間環保局與保七警察稽查，發現在第一道「廢水調勻池1站」旁，竟私設加壓馬達及可拆式塑膠軟管，偷偷將未經處理廢水，直接排入大里溪，有害物質如「總鉻」及「鋅」嚴重超標，檢察官依違反水污染防治法起訴河錩公司及陳姓負責人。

檢察官察出，河錩公司從事汽車零件電鍍業，2015年底已取得台中市環保局核發的廢水排放許可證（該證已被撤銷），但是台中市環保局從2016年2月多次接到民眾檢舉，該公司有偷排廢水之虞，多次監控及2017年11月22日與保七員警正式上門查緝。

果然發現在廢水處理流程中的第一道「廢水調勻池1站」旁，竟私設有加壓馬達及可拆式紅色塑膠軟管，且紅色塑膠軟管直接排入地面水體再流入大里溪，有害物質如「總鉻」檢測值每公升5.14毫克（最大限值每公升2毫克）及「鋅」每公升195毫克（最大限值每公升5毫克），檢測值都嚴重超標。

陳姓業者坦承私設加壓馬達及塑膠軟管，但辯稱是要抽取「廢水調勻池1站」的廢水，來清洗第七道「放流池」或是流放口，而造成廢水外溢及外流，檢察官認為是狡辯，在第一道「廢水調勻池1站」的廢水，就是超標最嚴重的廢水，怎可用來清洗其它「池子」、「放流口」，又辯稱第一道的廢水較酸，比較好清洗污垢，可是依環保局稽查檢驗，第一道池的酸鹼值為7，是金屬含量超標，而非有酸鹼問題，何來比較酸用來清洗污垢，都是卸責之詞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/