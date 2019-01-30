北市警包庇色情案持續延燒 今再傳訊4名官警

2019-01-30 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者的重大貪瀆弊案，本月2日發動第3波搜索，約談曾任中山分局中山一派出所所長的松山分局防治組長劉昌祺等4名官警，兩度訊後依違反貪污治罪條例共諭令劉昌祺350萬元交保後，在即將過年的今天再傳喚當初劉昌祺旗下輪值夜勤的中山一派出所副所長及承辦員警等4名官警說明。

北市中山分局督察組今早表示，將全力配合檢方調查，還原真相。

去年北檢針對中山一派出所包庇色情案發動兩波搜索行動，並依違反貪污治罪條例之違背職務收受賄賂等罪，起訴中山一派出所前所長林崇成等10名官警，本月2日再指揮調查局北部地區機動工作站，針對涉案官警發動第3波搜索，約談劉昌祺等4名涉案官警到案。

檢調獲報，劉昌祺於時任中山一派出所所長期間，派出所曾對轄下酒店及色情業者進行取締，多名酒店業者一度到派出所接受警詢，後來劉昌祺涉嫌介入關說，最後到案的業者紛紛脫身離去。

檢方為還原中山一派出所當年執行取締色情業者的過程，今早傳喚當時輪值中山一派出所夜勤的員警，以及時任中山一派出所副所長等4名員警，中山分局督察組今早則派員陪同到北檢了解，釐清劉昌祺有無涉嫌替酒店業者關說，包庇護航。

據了解，身為兩線三星警官的劉昌祺，私下也是1名包租公，在北市林森北路擁有不少套房及店面，每月光收房租就有30萬元，出門也都開保時捷跑車代步，羨煞不少警察同仁。

全案源於2017年7月警方破獲一起「曉」酒店媒介色情案，從查扣帳冊中發現，業者涉嫌以每月4萬元、三節8萬元的代價，向中山一派出所多名官警行賄；檢調清查，劉昌祺於2014年擔任中一所所長期間也有收錢，並以通風報信或減少臨檢等方式，包庇「星光閃閃」、「夜王」兩間酒店賣淫。

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