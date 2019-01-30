北市社子島火災延燒6工廠 民眾：疑怪老翁燒紙釀禍

2019-01-30 10:05

［記者陳恩惠／台北報導］位於台北市延平北路八段281巷內一間2層樓鐵皮家具工廠，今天凌晨近4時突然發生起火燃燒，由於廠房內堆放大量可燃木材、布料等物品，火勢一發不可收拾，熊熊烈火照亮夜空，火勢還波及一旁連棟的廚具、木材、紡織、電器和飲料5間工廠；消防局據報，派出大量人車前往滅火，火勢先在清晨5時27分侷限，最後在6時24分完全撲滅，至於起火原因，雖然有目擊者表示，有怪異老翁燒紙釀禍，仍待消防局火調科與轄區警方進一步調查。

消防局119勤指中心今天凌晨3時59分據報，位於北市士林區延平北路八段281巷內發生火警，立刻派出水箱車22輛、雲梯車1輛、特種車9輛、救護車3輛共99名救災救護人員前往，燃燒面積多達3000平方公尺，發生火警的工廠負責人趕到表示，工廠內部並無住人。

由於現場民眾表示，火災發生前，有名推著腳踏車，車上掛滿紙袋、物品，疑似拾荒的老翁，在工廠對面的河堤邊燒東西，疑似火星飄散釀災，但老翁辯駁說，他只是無聊在河堤邊的草地上燒紙，火警非他所為。由於清晨2時4分，延平北路7段179號也發生火警，所幸無人受困，轄區警方將一併調查。

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