「吃鳥鳥才可以玩手機」 6歲雙胞胎姐妹花慘遭性侵

2019-01-30 09:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一對還在唸幼稚園的雙胞胎小姐妹，暑假期間跟媽媽和綽號「小胖叔叔」的羅姓男子到釣蝦場玩，小女生無聊吵著要玩手機，羅男竟要求倆姐妹「吃鳥鳥才可以玩手機」，倆姐妹為了玩手機竟用嘴含羅男的下體，事後小姐妹的媽媽得知此事後氣炸，不願和解告到底，橋頭地院審理後依妨害性自主罪判羅男徒刑12年。

判決指出，106年8月某日，年僅6歲的雙胞胎小姐妹為了玩手幾，被羅姓男子在楠梓區某釣蝦場的廁所裡性侵得逞，羅男還要求小姐妹不要把這件事告訴爸媽；事隔數月，雙胞胎姐姐在幼稚園上課時，老師教她不可以隨便碰別人的隱私部位，小姐姐下課後，天真地問媽媽「男生那邊可以摸嗎、可以碰嗎？」

媽媽好奇，問姐姐為什麼會問這個問題，小姐姐說：「之前小胖叔叔說吸鳥鳥就會讓我玩手機」，還把妹妹也吸過小胖叔叔鳥鳥的事一併說出來，當時妹妹也在旁邊，媽媽趕緊問妹妹有沒有這件事，妹妹就說：「要玩手機，有幫他含一下」。

媽媽聽到氣炸，追問小姐妹細節，小姐妹說：「小胖叔叔在釣蝦場時，自己主動將拉鍊拉下來、握著鳥鳥讓她們吃，妹妹吃一吃，小胖叔叔就叫她去廁所把嘴巴洗一洗、漱一漱，姐姐則是在釣蝦場用餐區第一張餐桌，蹲在椅子下面幫小胖叔叔吃鳥鳥。」

媽媽透過LINE質問羅男，羅男一直道歉，還說自己「當時我也不知道自己想什麼就黑白說，我自己說出來之後自己也嚇到」、「沒經過大腦說話真的很後悔真的很對不起你們」等話。

雖然羅男用LINE傳訊息道歉，但媽媽仍堅持提告替女兒討公道，甚至堅持不願和解，羅男得知自己被告後，還上網在「法律諮詢家」網站張貼文章，用暱名方式將自己性侵雙胞胎小姐妹的過程寫出來，還詢問「自己會吃上什麼官司還是能私下和解呢？」

結果羅男傳訊息道歉和上網PO文都被媽媽截取下來，成為法院審理時的有利證據，雖然羅男開庭時否認犯行，還推稱小姐妹花為了玩手機，自己動手把他的褲子拉鍊拉下來，用手握住他的生殖器前端抽動，但沒有用嘴含住，但他的說詞不被合議庭採信，判他有罪，得上訴。

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