少年疑玩鞭炮 右手掌當場炸裂

2019-01-30 09:11

［記者王秀亭／台東報導］台東17歲林姓少年今天凌晨與友人相約到台東知本溫泉勇南橋附近涼亭放鞭炮，未料鞭炮竟在手中炸開，整個右手掌被炸裂，手指骨及肉末碎片四散現場，少年經緊急送醫，因右手骨肉傷害嚴重，已進行截肢手術。

據了解，林姓少年與友人到勇南橋附近放鞭炮，友人還在停車，就聽到劇烈爆炸聲，一看林姓少年已經倒地，右手掌整個被炸裂，趕緊先以衣物包裹，並通報台東縣消防局求救。

警消趕抵現場，林男右手掌至右手臂有多處傷口，經緊急送醫，因右手臂骨肉受傷嚴重，進行截肢手術，臉部及身上多處創傷，術後生命徵象穩定，須住院治療。

台東警方回到現場，發現有大灘血跡，附近還有少年碎裂的手掌骨及肉片皮屑，分布範圍約有30公尺，警方將勇男橋拉起封鎖線，尋找少年四散的手掌骨。

對於少年稱是玩鞭炮炸傷，警方表示，現場找不到可以辨識是鞭炮的痕跡，只有一些黑色物體，因現場沒有第二人當場看到爆炸當下的情景，都是發生爆炸後才見到受傷的少年，究竟是何物所傷，須待林姓少年截肢手術清醒後，再進行了解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/