拔電瓶充電 電動車沒電仍不翼而飛

2019-01-30 08:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕電動機車充電常只是拔走電瓶拿進屋內充，車體留在室外未上鎖，反正沒電發不動，卻給了宵小機會，郭姓男子經過被害人家門口，順手牽羊徒手「牽」走沒電瓶的電動車，高市警方循線查獲，依竊盜罪嫌將郭男函送法辦。

新興分局今指出上週接獲吳姓車主報案，表示放在自家門外的電動車無故消失，員警調閱監視器釐清，發現竟是遭一男子路過時順手牽羊偷走，警方循線追查找到該名男子的身影，發現其經常於前金區某間廟宇附近出沒，多次前往查詢終於找到61歲的郭男。

被害人告訴警方，騎乘電動車返家後，欲替電動自行車充電，因懶得將車輛整台搬進家裡，於是便將電池拔下來後拿進家裡充電，車體暫時放在門外，不料，晚出時竟發現車不翼而飛，隨即到派出所向警方報案。

警方到達現場後協助報案人調閱附近路口監視器，發現一名男子涉有重嫌，員警實際探訪附近民眾，才打聽到影中人是郭男，曾有竊盜前科，常出沒前金區某間廟宇，警方找到郭男出示監視器畫面，郭男才坦承犯案，郭嫌聲稱，因路過看到該電動車未上鎖，趁四下無人便著手行竊。

可笑的是，郭男不久嫌電動車未裝電池，騎乘起來踩得比先前的單車更費力，便隨手棄置路旁，被逮捕後配合警方取回贓物，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/