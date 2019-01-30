「讓人想咬一口！」強拉空姐進廁所 華航機師判賠10萬

2019-01-30 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師、飛行教官張明初去年被一名空姐指控，在前年10月從泰國曼谷飛回台北班機上，張企圖強拉她到廁所，並說出「這個妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口。」等字眼，該空姐深感羞辱，向張求償50萬元，法院判決認為，張男應賠10萬元，可上訴。

根據《蘋果》報導，空姐表示，當天張男不斷問她是不是泰國籍組員，還說：「你皮膚很白耶，輪廓也深，像你這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女呢！」當時空姐感到錯愕，隨後離去，沒想到張竟起身說要拉她去廁所，甚至伸手企圖觸碰她臉。

此外，張男事後又與魏姓客艙經理聊天，竟對魏說「這個妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口。」此話讓空姐感到受羞辱，後來確診出現憂鬱、焦慮、失眠、莫名哭泣等精神疾患症狀，怒告張明初求償50萬元。

事後華航對張男記一小過處分，但張在法庭上否認性騷，台北地院審酌其他空服員證詞，認定張男辯詞不足採信，並考量張明初任機師月收入20萬至25萬元，最後酌定賠償金額應為10萬元，全案可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/